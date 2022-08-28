19-річний захисник "Динамо" гратиме за лондонський клуб [ Редагувати ]
За інформацією ЗМІ, 19-річний захисник "Динамо" Ілля Забарний незабаром перейде в клуб АПЛ. Про це повідомляє The Spurs Express.
Український футболіст гратиме за один з лондонських клубів. Перехід нібито буде завершений в останні літні дні.
Паблік "Динамо Київ Inside" повідомив, що клуб з Лондона зробив офіційну пропозицію киянам про трансфер Забарного.
Саме час починати стежити за стрічкою новин. Офіційну пропозицію зроблено. Час підтягувати англійську.
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