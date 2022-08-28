Чверть мільйона порцій обідів від початку повномасштабної війни. У Рівному вже пів року працює так звана "Волонтерська кухня ЗСУ". На ній об'єдналися шеф-кухарі місцевих кафе і ресторанів. Кулінарні доброчинці працюють весь цей час без вихідних. Смажать, варять і печуть для тисячі українських бійців. Більше про батальйон, який заради нашої перемоги озброївся ножами та черпаками - у сюжеті Сніжани Сидорук.

Назарій повернувся у рідне Рівне на третій день вторгнення росії. І вже пів року готує страви ось на цій волонтерській кухні.

Хлопець із шеф-кухаря закордонного ресторану перекваліфікувався у військового кухаря. Склав присягу і вступив до лав ЗСУ.

Назарій Антончук, військовий кухар:

Я хотів вертатися брати зброю і захищати саме так, але якби тут я більше зрозумів, що більше користі все таки від мене буде на кухні. Ну паралельно я навчаюся так само, тобто я ходжу стріляю, я ходжу на збори, старюся проходити медичну тактичну підготовку. Ну потрібно бути готовими до всього.

Цю кухню у перші дні війни організували рівненські шеф-кухарі. Їхні заклади зачинилися. Сидіти без діла вони не змогли, тому сформували кулінарний батальйон, озброїли його ножами та черпаками. Спочатку годували переселенців та волонтерів. З часом почали передавати готові обіди військовим.

Руслан Плясуля, керівник волонтерської кухні ЗСУ:

Другого березня ми вже взяли військовий підрозділ один на харчування. Це був один з батальйонів, який базувався в місті Рівному. Потім по наростаючій ми почали працювать конкретно з силовими структурами, а саме ЗСУ. Найбільше навантаження в нас було - це кінець березня-квітень. Майже 5 тисяч порцій ми видавали в день.

Зараз кухарі щодня видають більше тисячі порцій. Шефам допомагають викладачі і студенти. Готують на кухні одного з місцевих коледжів. Найскладніше, каже керівник кухні, спочатку було з продуктами. З ними допомагали волонтери та різні благодійні фонди. А от з охочими готувати обіди для воїнів проблем ніколи не було.

Руслан Плясуля, керівник волонтерської кухні ЗСУ:

По робочим руках ну звісно там березень, квітень, рук було дуже багато. Ми, навєрно, могли Камаз картоплі перечистить, якщо кожному волонтеру по картоплі дати, а на сьогодні в нас стабільно 10-12 людей зміна.

Зараз же склади волонтерської кухні переповнені. Тут робота кипить без вихідних. Смажать, варять і печуть. Щодня нове меню, яке затверджують самі ж військові.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Це кузня такої взаємопідтримки синергії і всього, що об'єднує громадян. Жінки, чоловіки, які працювали і працюють на цьому центрі волонтерському, вони просто горять перемогою і горять вкладом в цю перемогу.

Шефи волонтерської кухні готували й для іноземних легіонерів та навіть частували Національний президентський оркестр, який приїжджав до Рівного з концертом. Дуже часто кухарі й самі їдуть до солдат, щоб навчати їх готувати у польових умовах. Адже переконані: "ситий воїн - сильний воїн".