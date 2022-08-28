У росії раптово помер відомий кремлівський пропагандист [ Редагувати ]
У москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. Про це повідомляє "Говорит москва".
На момент смерті йому було 50 років.
Литовкін мав звання капітана третього рангу у запасі. Впродовж останніх років активно займався пропагандистською діяльністю. Він був журналістом державного інформагентства рф ТАСС та вихваляв дії російських окупантів в Україні.
За даними "Независимой газеты", Литовкін раптово захворів, його ввели у штучну медикаментозну кому. Стан не вдалося стабілізувати. Він помер у москві.
- Був воєнкором "Известий" та відповідальним редактором газети "Независимое военное обозрение". Його основною діяльністю було висвітлювання тем, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом країни-агресора рф та її армією.
- Співпрацював із пропагандистськими телеканалами "Звезда" та "Царьград", де коментував паради військової техніки на Красній площі.
- Досить часто з'являвся в ефірі пропагандистських програм у якості "військового експерта". За пропагандистську діяльність Литовкіна нагороджували від уряду рф. Також він отримував подяки від російського диктатора Путіна.
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