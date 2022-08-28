У москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. Про це повідомляє "Говорит москва".

На момент смерті йому було 50 років.

Литовкін мав звання капітана третього рангу у запасі. Впродовж останніх років активно займався пропагандистською діяльністю. Він був журналістом державного інформагентства рф ТАСС та вихваляв дії російських окупантів в Україні.

За даними "Независимой газеты", Литовкін раптово захворів, його ввели у штучну медикаментозну кому. Стан не вдалося стабілізувати. Він помер у москві.