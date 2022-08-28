У Криму повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 28 серпня, в окупованому Криму знову пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителі заявляють, що поблизу Ялти горить ліс.
Вибух був над Сімеїзом, імовірно спрацювало ППО! Над Сімеїзом зараз горить ліс, 112 уже викликали.
Варто зазначити, що Сімеїз - це невелике селище, яке знаходиться 17 кілометрах від Ялти. Населений пункт є одним з найпопулярніших курортів на південному березі Криму.
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