Україна обов'язково звільнить окупований Донецьк і поверне його жителям нормальне життя та гідність.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

"Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно пов'язані: День міста Донецька і День шахтаря. У 14-му році через окупантів все змінилося для Донецька. А цього року всій Україні не до свят", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні Донбас майже зруйновано російськими ударами і спустошено.

"Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше - абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони - тимчасово", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна обов'язково повернеться в Донецьк.

"Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці і благополучно. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, у всіх містах Донбасу та Приазов'я, у всіх районах, які знаходяться під російською окупацією - на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. І обов'язково - в Криму", - додав президент.