"Україна обов'язково повернеться": Зеленський звернувся до жителів Донецька [ Редагувати ]
Україна обов'язково звільнить окупований Донецьк і поверне його жителям нормальне життя та гідність.
Про це сказав президент Володимир Зеленський.
"Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно пов'язані: День міста Донецька і День шахтаря. У 14-му році через окупантів все змінилося для Донецька. А цього року всій Україні не до свят", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні Донбас майже зруйновано російськими ударами і спустошено.
"Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше - абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони - тимчасово", - підкреслив Зеленський.
Він також зазначив, що Україна обов'язково повернеться в Донецьк.
"Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці і благополучно. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, у всіх містах Донбасу та Приазов'я, у всіх районах, які знаходяться під російською окупацією - на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. І обов'язково - в Криму", - додав президент.
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