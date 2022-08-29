"Організована кривава вистава": у Зеленського розповіли про обстріл окупованого Енергодара [ Редагувати ]
Системні обстріли російськими військами окупованого Енергодара Запорізької області є організованою кривавою виставою.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"Цинічні і системні обстріли росією окупованого Енергодара - це організоване криваве подання, мета якого - залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили України і замаскувати свої "ядерні" злочини. Варварам байдуже, скільки людей вбити заради пропагандистської картинки", - написав він.
Нагадаємо, пізно вночі 28 серпня окупанти обстріляли житлові квартали Енергодара. Поранення отримали щонайменше 10 осіб.
Цинічний і системний обстріл Росією окупованого Енергодара — це організована кривава вистава, мета якої — залякати місцеве населення, звинуватити Збройні Сили 🇺🇦 та замаскувати свої «ядерні» злочини. Варварам байдуже, скільки людей убити заради пропагандистської картинки. pic.twitter.com/4yvMIXzpfm— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022
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