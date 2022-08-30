Данілов назвав вирішальні відмінності України від рф [ Редагувати ]
Між Україною і росією є п'ять вирішальних відмінностей, які в підсумку приведуть до української перемоги.
Про це повідомляє в Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.
На його думку, ось п'ять основних відмінностей, які є вирішальними у війні за незалежність:
- Консолідація навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає;
- Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія росії знімає зі зберігання стару радянську;
- Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а росії - вичерпується. Загальна мобілізація для Кремля - шлях до внутрішньої дестабілізації;
- Українська армія постійно нарощує якість, а росія поступово втрачає перевагу в кількості;
- Українці борються за життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз і порцію "бояришніка".
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