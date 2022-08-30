Між Україною і росією є п'ять вирішальних відмінностей, які в підсумку приведуть до української перемоги.

Про це повідомляє в Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

На його думку, ось п'ять основних відмінностей, які є вирішальними у війні за незалежність: