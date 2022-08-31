В Донецькій області українські прикордонники знищили ворожий склад [ Редагувати ]
В Донецькій області прикордонники вдарили по окупантах. Про це повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Також знищили ворожий склад боєприпасів.
На Донеччині аеророзвідка прикордонників виявила склад зброї та боєприпасів ворога. Окупанти облаштувалися у будівлі неподалік Словʼянська.
Після виявлення цілі наші бійці вдарили по ворогу зі станкового протитанкового гранатомета.
В результаті удару були знищені четверо окупантів й склад.
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