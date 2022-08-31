Європейський союз призупинить дію угоди з росією, яка полегшує видачу віз. Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своэму відеозвернення в Facebook.

ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

Міністр додав, що Угорщина, поряд з деякими іншими країнами-членами ЄС, виступає проти заборони на видачу віз росією.