Туди не доїжджають карети "швидкої" допомоги, тож вони змушені брати на себе й функцію медиків. Поліцейські на Донеччині не припиняють проводити евакуацію місцевих жителів. Нерідко - поранених. Про черговий небезпечний рейс правоохоронців - дивіться далі.

Задимлені краєвиди, залишки снарядів просто посеред дороги та безліч вирв. Це вже звична картина для правоохоронців, які евакуйовують людей із найгарячіших точок Донеччини.

Кадри з Красногорівки. Долаючи перешкоди, під супровід ворожих обстрілів поліцейські екіпажу "Білий янгол" поспішають до тих, хто постраждав від дій росіян.

До містечка, розташованого в зоні бойових дій, бригади "швидкої" не доїжджають. Тож нині лише поліцейські можуть надати першу допомогу пораненим і відвезти їх до лікарень.

І таких тут не мало, кажуть правоохоронці. Старенькі та молоді - ці люди без медичного догляду фактично приречені на загибель.

Поліцейські нерідко виносять постраждалих на руках.

Мы с Красногоровки его привезли. Туда никто кроме нас не выезжает… - Он разговаривает? - Ну, слабенько-слабенько, да.

І щоразу, передавши пацієнта медикам, правоохоронці одразу ж рушають у наступний небезпечний рейс. Усе задля того, аби врятувати якомога більше життів.