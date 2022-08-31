Поліцейські на Донеччині продовжують проводити евакуацію місцевих жителів [ Редагувати ]
Туди не доїжджають карети "швидкої" допомоги, тож вони змушені брати на себе й функцію медиків. Поліцейські на Донеччині не припиняють проводити евакуацію місцевих жителів. Нерідко - поранених. Про черговий небезпечний рейс правоохоронців - дивіться далі.
Задимлені краєвиди, залишки снарядів просто посеред дороги та безліч вирв. Це вже звична картина для правоохоронців, які евакуйовують людей із найгарячіших точок Донеччини.
Кадри з Красногорівки. Долаючи перешкоди, під супровід ворожих обстрілів поліцейські екіпажу "Білий янгол" поспішають до тих, хто постраждав від дій росіян.
До містечка, розташованого в зоні бойових дій, бригади "швидкої" не доїжджають. Тож нині лише поліцейські можуть надати першу допомогу пораненим і відвезти їх до лікарень.
І таких тут не мало, кажуть правоохоронці. Старенькі та молоді - ці люди без медичного догляду фактично приречені на загибель.
Поліцейські нерідко виносять постраждалих на руках.
Мы с Красногоровки его привезли. Туда никто кроме нас не выезжает… - Он разговаривает? - Ну, слабенько-слабенько, да.
І щоразу, передавши пацієнта медикам, правоохоронці одразу ж рушають у наступний небезпечний рейс. Усе задля того, аби врятувати якомога більше життів.
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