Популярний серед українців мем став клубним треком [ Редагувати ]
Популярний серед українців мем став клубним треком. Бавовна в Криму та реакція росіян надихнули буковинський гурт STELSI. Якщо трек російською - то тільки такий, зазначають музиканти у дописі до свого відео, яке набирає популярності. На творчій кухні музикантів побували наші журналісти.
Крики переляканих росіян, які тікали з пляжу на окупованому ними Криму, стали мемом. Чернівчанин Олексій Кухарськмй - фронтмен гурту - вирішив їх творчо переосмислити. STELSI -Піонери української електронної музики, які ще з 2005 року міксували етнічні сопілку трембіту з танцювальними мотивами, вперше спробували створити клубний трек з мему.
Олексій Кухарський, фронтмен гурту STELSI:
Це перша російськомовна пісня у Stelsi. Це все я взяв, розрізав на маленькі часинки фрази і їх підкладав під ритм. Так експериментував, експериментував, поки не вийшов на якийсь спільний знаменник.
Вони тікають, і це дає віру в перемогу і наснагу творити, кажуть учасники гурту.
Микола Кобилюк, учасник гурту STELSI:
Не виключенням є і наша творча підтримка воїнів. Так напередодні ми видали нашу версію козацького маршу, яка стала популярною на різних стрімінгових плаформах. А нині ж ми через свій творчий доробок хочемо звернутись до усього світу, щоб нагадати, що Крим - це Україна, і вже незабаром Збройні сили України відіб'ють цей півострів в орків.
Україномовних виконавців побільшало у 2014-му із початком російської агресії, далі - із запровадженням мовних квот, якісного україномовного контенту ставало все більше, каже програмний директор чернівецького фм-радіостанції . А зараз українські артисти масово створюють продукт, який відображає теперішні події. Тому така музика "чіпляє" українців.
Віталій Коваль, програмний директор FM-радіо:
Є в нас категорії гуртів і виконавців, які поділилися. Хтось великий спеціаліст по ліриці, яка також потрібна. А хтось взяв для себе нішу розважати. Підтримувати, підбадьорювати. Не зважаючи ні на що.
Так, Stelsi продовжують творити і хоч і нечасто, але збирати концерти.
Олексій Кухарський, фронтмен гурту STELSI:
Вірно сказали, що економіка має жити. А шоу-бізнес - це частина економіки, вона також живе.. Люди прийдуть, люди принесуть гроші за квитки. І гурт підтримає ЗСУ, або лікарню якусь, або біженців. Це все працює.
І звісно ж, музиканти чекають на новий матеріал від переляканих окупантів для свого творчого доробку.
по темі
Захоплена дітвора посміхається, щось активно обговорює та просто радіє тому, що нарешті до них повернулося більш-менш спокійне дитинство. Усі вони - з селища Димер на Київщині. Навесні рашисти окупували населений пункт.
Не оминуть на найстарішому кінофорумі й теми російської війни в Україні. У якому форматі говоритимуть про Україну? Та що вибагливій публіці покажуть наші митці? Розповість Ольга Жидецька.
З чорним, як українська земля, зернятком, що обов'язково проросте. Бо українці й далі будуть відроджуватися, скільки б їх не намагалися знищити.
Протитанкові їжаки. Вони зараз скрізь - на великих трасах і на під'їздах до міст і сіл, на тротуарах і проїжджій частині. Вони - символ часу. Нагадування всім українцям про війну.
Для такої оригінальної вишиванки народний умілець використав аж понад 20 тисяч накривок. На їхній пошук чоловік витратив шістнадцять років. В українських візерунках і літня кухня, і навіть стежки, які ведуть до хати. Як виглядає барвисте обійстя - дивіться.
З початком війни виходити на сцену і збирати аншлаги в залах театру стало небезпечно. Та й постійні сирени не давали змоги нормально працювати. Але колектив одностайно вирішив - продовжуватимуть грати й радувати глядачів навіть під обстрілами.