Крики переляканих росіян, які тікали з пляжу на окупованому ними Криму, стали мемом.

Популярний серед українців мем став клубним треком. Бавовна в Криму та реакція росіян надихнули буковинський гурт STELSI. Якщо трек російською - то тільки такий, зазначають музиканти у дописі до свого відео, яке набирає популярності. На творчій кухні музикантів побували наші журналісти.

Крики переляканих росіян, які тікали з пляжу на окупованому ними Криму, стали мемом. Чернівчанин Олексій Кухарськмй - фронтмен гурту - вирішив їх творчо переосмислити. STELSI -Піонери української електронної музики, які ще з 2005 року міксували етнічні сопілку трембіту з танцювальними мотивами, вперше спробували створити клубний трек з мему.

Олексій Кухарський, фронтмен гурту STELSI:

Це перша російськомовна пісня у Stelsi. Це все я взяв, розрізав на маленькі часинки фрази і їх підкладав під ритм. Так експериментував, експериментував, поки не вийшов на якийсь спільний знаменник.

Вони тікають, і це дає віру в перемогу і наснагу творити, кажуть учасники гурту.

Микола Кобилюк, учасник гурту STELSI:

Не виключенням є і наша творча підтримка воїнів. Так напередодні ми видали нашу версію козацького маршу, яка стала популярною на різних стрімінгових плаформах. А нині ж ми через свій творчий доробок хочемо звернутись до усього світу, щоб нагадати, що Крим - це Україна, і вже незабаром Збройні сили України відіб'ють цей півострів в орків.

Україномовних виконавців побільшало у 2014-му із початком російської агресії, далі - із запровадженням мовних квот, якісного україномовного контенту ставало все більше, каже програмний директор чернівецького фм-радіостанції . А зараз українські артисти масово створюють продукт, який відображає теперішні події. Тому така музика "чіпляє" українців.

Віталій Коваль, програмний директор FM-радіо:

Є в нас категорії гуртів і виконавців, які поділилися. Хтось великий спеціаліст по ліриці, яка також потрібна. А хтось взяв для себе нішу розважати. Підтримувати, підбадьорювати. Не зважаючи ні на що.

Так, Stelsi продовжують творити і хоч і нечасто, але збирати концерти.

Олексій Кухарський, фронтмен гурту STELSI:

Вірно сказали, що економіка має жити. А шоу-бізнес - це частина економіки, вона також живе.. Люди прийдуть, люди принесуть гроші за квитки. І гурт підтримає ЗСУ, або лікарню якусь, або біженців. Це все працює.

І звісно ж, музиканти чекають на новий матеріал від переляканих окупантів для свого творчого доробку.