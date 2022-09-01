Росія стикається з важкою нестачею особового складу - розвідка США [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу і вишукує способи підвищити чисельність своїх військ.
Про це повідомляє CNN.
Ця інформація ґрунтується на даних розвідки США, ступінь секретності яких нещодавно була знижена. Її підтвердили телекомпанії два співробітники американської адміністрації.
"Ми вважаємо, що російське Міноборони намагається заповнити цей дефіцит, набираючи військовослужбовців-контрактників - зокрема, спонукаючи отримали поранення солдатів знову повернутися на поле бою, наймаючи співробітників з приватних охоронних компаній і виплачуючи бонуси призовникам", - розповів неназваний американський чиновник.
За їх словами, є заслуговують довіри повідомлення про те, що Міноборони рф, цілком ймовірно, почне набирати в Україні злочинців, які відбувають покарання, в обмін на помилування і грошову компенсацію.
Як і в попередніх випадках з розсекреченими даними, співрозмовники телекомпанії не надали додаткової інформації про те, на чому ґрунтуються подібні висновки.
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