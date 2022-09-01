За минулу добу українські військові знищили на південному напрямку 201 російського загарбника, 12 танків Т-72 і 18 одиниць автобронетехніки, а також шість складів боєприпасів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Як зазначається, авіація ЗСУ завдала 24 удари по місцях зосередження противника, його сил і засобів, командних і опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах і бойових позиціях.

Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ударів по ворожих пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційних, реактивним системам залпового вогню і засобам ППО.

Налагоджена загарбниками Понтонна переправа в районі Дар'ївки знищена. Втрати ворога становлять: 201 військовий, 12 танків Т-72 та 18 одиниць автобронетехніки.

"Влучно знищені важка вогнеметна система "Сонцепек", зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3", п'ять гаубиць "Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", дві самохідні артустановки, три мобільних міномети. Ліквідовано шість складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного та 56-го десантно-штурмового полків", - йдеться у повідомленні.