Київ і область окутав їдкий смог [ Редагувати ]
У Києві та області знову смогу. Відчувається стійкий запах гару. Про це повідомляє РБК-Україна.
Автоматична система моніторингу стану повітря в Києві також фіксує сильне забруднення.
Станом на 11:36, за даними КМДА, у Київській області гасять торф'яні пожежі: киянам рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Загоряння торфу сталися у Бучанському та Вишгородському районах.
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