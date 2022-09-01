У Зеленського відреагували на нову "мету" війни і нагадали путіну історію [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
В Україні відреагували на нову "мету" війни, яку президент рф володимир путін вигадав під час відкритого уроку в Калінінграді.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Можна довго казати: Нас спровокувало НАТО. А потім вийде Путін і скаже: Наша мета - ліквідувати Україну, бо ми заперечуємо існування такої держави. Україна - місце, звідки все почалося. Україна також місце вашого безславного фіналу", - заявив Подоляк.
Таким чином радник голови Офісу президента вирішив нагадати про урок з історії очільнику росії.
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