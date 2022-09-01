31 серпня ASUS провели світовий анонс та озвучили про початок продажів моделі лептопу Zenbook 17 Fold OLED (UX9702).

Це незвичайніший ноутбук у світі, який має гнучкий 17,3-дюймовий OLED-дисплей, який виробник називає "першим у своєму роді".

У ASUS Zenbook 17 Fold OLED використовується панель на органічних світлодіодах формату 2,5K із роздільною здатністю 2560 x 1920 пікселів та співвідношенням сторін 4:3. Дисплей займає 87% площі лицьової сторони пристрою.

Екран має сенсорне управління. А у складеному стані пропонує користувачеві два екрани Full HD+ діагоналлю 12,5" з пропорціями 3:2.

Частота оновлення кадрів становить 90 Гц, швидкість відгуку – 0,2 секунди, коефіцієнт контрастності – 1 000 000:1, а охоплення кольорової гами DCI-P3 – 100%. Крім того, панель відповідає стандарту DisplayHDR 500 True Black та має сертифікат Pantone.

ASUS Zenbook 17 FOLD OLED обладнаний процесором Intel Core i7-1250U 12-го покоління. Він має 10 ядер із частотою 3,5-4,7 ГГц. Чип доповнено 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5. Підсистема зберігання даних представлена ​​накопичувачем SSD M.2 NVMe об'ємом 1 ТБ.

Ноутбук отримав чотири динаміки Karman Kardon з підтримкою Dolby Atmos, 5-МП інфрачервону камеру HD, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, два порти Thunderbolt 4 (до 40 ГБ/с) та роз'єм 3,5 мм. Ємність акумулятора становить 75 Втг, а потужність швидкої зарядки – 65 Вт. В комплект поставки входить адаптер живлення та магнітна клавіатура ErgoSense.

Продажі розпочнуться в VI кварталі 2022 року за ціною від $3499.

Раніше ми повідомляли про те, як ми оглядали ноутбук із двома екранами ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582.