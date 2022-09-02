У першому півріччі 2022 року титановий бізнес GROUP DF виробив 62 тис.тонн ільменітового концентрату

• Видобуток ільменітової руди впав майже на четверть в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а концентрату на 5,7%. Причина – війна в Україні та загальне скорочення споживання двоокису ільменіту в світі.

• Попри негативні тренди підприємствам вдалося зберегти робочі місця.

31 серпня 2022 року. Україна. – У першому півріччі 2022 року підприємства титанового бізнесу Group DF видобули ільменітової руди 1,07 млн м3 (-25% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року) та виробили 62 тис. тонн ільменітового концентрату (-5,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року). Ключовий ринок поставок у 2022 році – Чехія.

"На наших комбінатах видобуток руди впав майже на четверть, це падіння логічне та пов’язане з двома ключовими факторами. Перше – війна суттєво вплинула на логістичні ланцюги постачання готової продукції. Вони порушені, тому є певні проблеми з доставкою, частина продукції на складі. Другий фактор – падіння попиту на двоокис титану на глобальних ринках. На початку 2022 року ринок двоокису титану почав суттєво звужуватись. Зростання цін на енергоносії та інфляція створили підґрунтя для початку рецесії в багатьох галузях, які споживають двоокис титану: лакофарбова галузь, будівельна, паперова та косметична. Тільки початок зростання найбільших світових економік може дати поштовх галузі та відповідно зростання добутку руди у всьому світі. Ми вважаємо, що таке зростання відбудеться одразу після закінчення війни", – прокоментував Олег Арестархов, керівник департаменту корпоративних комунікацій Group DF.

Арестархов наголосив, що підприємства титанового бізнесу продовжують виплачувати заробітну плату: середня заробітна плата працівників склала 15,5 тис. грн.

"Звісно нам тяжко, як і всім бізнесам. В складний для країни час ми маємо зберегти робочі місця та податкові відрахування. Ми маємо зробити та робимо все можливе, щоб допомагати армії. Титанова галузь повинна витримати цей удар. Наші ГЗК – містоутворюючі підприємства, від яких залежать громади. Ми зберегли виробництво, зберегли робочі місця та продовжуємо допомагати жителям міст присутності, вимушеним переселенцям, а також армії та ТрО", – підкреслив Арестархов.

За перше півріччя поточного року сплачені в бюджети всіх рівнів податки та збори зросли на 57% і склали 85,7 млн. грн.

Титановий бізнес є одним з ключових бізнесів Group DF, що належить українському підприємцю Дмитру Фірташу. Бізнесмен увійшов до топ-10 списку підприємців Forbes Україна та журналу Фокус, які найбільше допомогли українцям під час війни. Сукупна допомога всіх підприємств Group DF та особисто акціонера перевищила $9,7 млн. Найбільші статті допомоги – перерахування $3,5 млн на спецрахунок НБУ, відновлення інфраструктури у зруйнованих містах, надання прямої гуманітарної допомоги, закупівля медикаментів та логістичне супроводження 14 лікарень.