Сприятимуть початку переговорів рф: Зеленський назвав фактори [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для початку мирних переговорів необхідно кілька важливих бажань. Про це він сказав під час виступу на економічному форумі "Амброзетті".
В першу чергу, москва повинна перестати розв'язувати питання війною і вбивствами.
Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія росії почалася не вчора, війна йде 8 років. Тому має проявитися бажання росії розв'язувати питання не війною і не вбивствами. Поки вона хоче вирішувати все силою", - заявив Зеленський.
Глава держави також зазначив, що перше бажання Москви, необхідне для переговорів, - зупинити спроби захоплення українських територій. Другий важливий пункт - це бажання миру. Більшість країн у Європі підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання.
Третє бажання - це бажання російського суспільства закінчити війну. Росіяни повинні відчувати, що винні в цій війні, у своєму виборі, винні в замовчуванні. За словами Зеленського, громадянам рф потрібно усвідомлювати, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.
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