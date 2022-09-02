Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для початку мирних переговорів необхідно кілька важливих бажань. Про це він сказав під час виступу на економічному форумі "Амброзетті".

В першу чергу, москва повинна перестати розв'язувати питання війною і вбивствами.

Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія росії почалася не вчора, війна йде 8 років. Тому має проявитися бажання росії розв'язувати питання не війною і не вбивствами. Поки вона хоче вирішувати все силою", - заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що перше бажання Москви, необхідне для переговорів, - зупинити спроби захоплення українських територій. Другий важливий пункт - це бажання миру. Більшість країн у Європі підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання.