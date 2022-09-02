На Херсонщині ЗСУ збили ворожий Су-25 [ Редагувати ]
На Херсонщині українські захисники знищили російський штурмовий літак Су-25. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил.
Су-25 - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
ОК "Південь" також повідомляє про знищення 37 росіян, 3 танків, 4 гаубиць "Мста-Б", РСЗВ "Град", 10 одиниць авто-бронетехніки та складу боєприпасів в Бериславському районі на Херсонщині.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 2 вересня окупанти втратили в Україні 234 літаки та 205 гелікоптерів.
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