Президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання, які можуть відкрити переговорний шлях між Україною та росією.

За словами глави держави, перш за все Москва має припинити розв'язувати питання війною і вбивствами. Про це Зеленський заявив під час виступу на економічному форумі "Амброзетті".

"Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія росії почалася не вчора, війна йде 8 років. Тому має проявитися бажання росії розв'язувати питання не війною і не вбивствами. Поки вона хоче вирішувати все силою", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Москва повинна зупинити спроби захопити українські території. Другий важливий пункт - це бажання миру. Більшість країн у Європі підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання.

Третє — це бажання російського суспільства закінчити війну. росіяни повинні відчувати, що винні в цій війні, у своєму виборі, винні в замовчуванні. За словами Зеленського, громадянам рф потрібно усвідомлювати, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.