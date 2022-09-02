Зеленський назвав умови для початку переговорів з росією [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання, які можуть відкрити переговорний шлях між Україною та росією.
За словами глави держави, перш за все Москва має припинити розв'язувати питання війною і вбивствами. Про це Зеленський заявив під час виступу на економічному форумі "Амброзетті".
"Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія росії почалася не вчора, війна йде 8 років. Тому має проявитися бажання росії розв'язувати питання не війною і не вбивствами. Поки вона хоче вирішувати все силою", - заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Москва повинна зупинити спроби захопити українські території. Другий важливий пункт - це бажання миру. Більшість країн у Європі підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання.
Третє — це бажання російського суспільства закінчити війну. росіяни повинні відчувати, що винні в цій війні, у своєму виборі, винні в замовчуванні. За словами Зеленського, громадянам рф потрібно усвідомлювати, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.
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