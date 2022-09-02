Президент України Володимир Зеленський 2 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вже друге на цьому тижні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зведенні.

"Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони, безпеки: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов, інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський, Літвінов, Ковальчук. Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання", - сказав він.

Президент зазначив, що ухвалені і певні рішення.

"Я думаю, ми їх всі побачимо", - додав він.

Зеленський також повідомив, що були розглянуті також питання забезпечення українських військових, всебічної підтримки Збройних сил України.