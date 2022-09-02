Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський 2 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вже друге на цьому тижні.
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зведенні.
"Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони, безпеки: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов, інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський, Літвінов, Ковальчук. Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання", - сказав він.
Президент зазначив, що ухвалені і певні рішення.
"Я думаю, ми їх всі побачимо", - додав він.
Зеленський також повідомив, що були розглянуті також питання забезпечення українських військових, всебічної підтримки Збройних сил України.
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