Окупанти випустили ракету по Харкову, "приліт" був біля школи [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Російські окупанти вночі вдарили ракетою по Харкову. Постраждав Новобаварський район.
Про це повідомляється в Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Зазначається, що "приліт" зафіксовано біля школи.
"Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поруч з однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибито скло", - йдеться в повідомленні.
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