ЗСУ ліквідували понад 49 тисяч російських окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 49 050 солдатів.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
- особового складу - 49050 (+350) осіб;
- танків - 2034 (+25) одиниць;
- бойових броньованих машин - 4403 (+37) одиниць;
- артилерійських систем - 1134 (+8) одиниць;
- РСЗВ - 293 (+4) одиниць;
- засоби ППО - 153 (+0) одиниць;
- літаків - 235 (+1) одиниць;
- гелікоптерів - 205 (+0) одиниць;
- БПЛА - 864 (+11) одиниць;
- крилаті ракети - 203 (+5) одиниць;
- кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3268 (+21) одиниць;
- спеціальна техніка - 105 (+0).
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