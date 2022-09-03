Bayraktar знищили російської техніки на 26,5 мільйонів за 3 дні (відео) [ Редагувати ]
Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько 26,5 мільйона доларів. Про це повідомляється у Telegram головнокомандувача Валерія Залужного.
Як розповів він, в цьому списку:
- 8 одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного 3 мільйони доларів);
- по одній одиниці САУ АКАЦІЯ (1,6 мільйона доларів);
- БМП (0,6 мільйона доларів);
- гаубиці (0,3 мільйона доларів).
До того ж було пошкоджено:
- 5 танків Т-72
- одну БМП на 1,85 мільйона доларів.
Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - 28,35 мільйона доларів.
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