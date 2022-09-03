У Миколаєві пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Getty Images
У суботу, 3 вересня, у Миколаєві сталися вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Вони трапилися після оголошення повітряної тривоги.
У Миколаєві чутно звуки вибухів.
Як зазначає видання, наразі по всій Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.
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