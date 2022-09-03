У Донецькій області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 [ Редагувати ]
У суботу, 3 вересня, в Донецькій області українські військові збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
3 вересня Повітряні сили ЗСУ продовжують знищувати окупанта в повітрі. Близько 10:30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищений російський військовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост".
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