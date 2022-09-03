Серена Вільямс зіграла останній матч в кар'єрі [ Редагувати ]
Американська тенісистка Серена Вільямс у третьому колі US Open програла австралійці Айлі Томлянович у матчі, який став останнім в її кар'єрі.
40-річна Серена перед початком US Open оголосила, що це буде її останній турнір.
За свою кар'єру Серена виграла 367 матчів на турнірах Grand Slam.
В активі американки :
- 92 перемоги на Australian Open,
- 69 – на Ролан Гаррос,
- 98 – на Вімблдоні,
- 108 – на US Open, що є рекордом для жіночого тенісу.
Більше перемог здобув лише швейцарець Роджер Федерер – 369.
Серена здобула 23 "Великі шоломи", у 80-річної австралійки Маргарет Корт - 24 таких титулів. Вільямс також є чотириразовою олімпійською чемпіонкою – одне золото вона взяла самостійно, ще тричі вигравала його в парі з сестрою Вінус.
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