Американська тенісистка Серена Вільямс у третьому колі US Open програла австралійці Айлі Томлянович у матчі, який став останнім в її кар'єрі.

40-річна Серена перед початком US Open оголосила, що це буде її останній турнір.

За свою кар'єру Серена виграла 367 матчів на турнірах Grand Slam.

В активі американки :

92 перемоги на Australian Open,

69 – на Ролан Гаррос,

98 – на Вімблдоні,

108 – на US Open, що є рекордом для жіночого тенісу.

Більше перемог здобув лише швейцарець Роджер Федерер – 369.

Серена здобула 23 "Великі шоломи", у 80-річної австралійки Маргарет Корт - 24 таких титулів. Вільямс також є чотириразовою олімпійською чемпіонкою – одне золото вона взяла самостійно, ще тричі вигравала його в парі з сестрою Вінус.