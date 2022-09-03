Таємниця, незручна для москви. Державний департамент США разом із дослідниками з Йєльського університету встановили факт функціонування щонайменше двадцяти так званих "фільтраційних таборів", де росіяни тримають людей із захоплених українських територій.

Що це за секретні структури? Де розташовані? Всі подробиці - із перших вуст, від самих дослідників, які зібрали чимало доказів - у матеріалі нашого американського кореспондента Дмитра Анопченка.

120-та Оленівська колонія, де тримали багатьох українських військових - не єдина катівня на Донбасі. Фахівці кількох американських університетів, які працюють за дорученням Держдепу США, нарахували тільки в Донецькій області щонайменше два десятки так званих "фільтраційних таборів", куди росіяни забирають і незаконно утримують людей з окупованих українських територій.

Натаніель Реймонд, керівник Йєльської гуманітарної дослідницької лабораторії:

Ми із високою достовірністю визначили 21 фільтраційний об'єкт у Донецькій області та на околицях. Їхні функції - це реєстрація, тримання під вартою, вторинні допити та - тривале утримання. Які джерела ми використовували? Аналізували як інформацію із відкритих джерел (включно із телеграмом та новинами), докази у вигляді фотографій. І - супутникові дані та знімки із дуже високою якістю.

І це не точка у розслідування, лише початок. Ми знаємо, що і в інших областях відбуваються заходи щодо "фільтрації". Ми знаємо, що в Донецьку та в інших місцях є додаткові об'єкти, які є частиною цієї системи; ми їх виявили, але ще не змогли повністю задокументувати. І це має стати основою для подальшого розслідування та, сподіваємось, доступу міжнародної спільноти до цих об'єктів.

Але що це таке - "фільтраційні табори"? Хто туди потрапляє? І що стається із тими, хто не пройшов так звану "фільтрацію"? Через тату на тілі, або через належність до певних українських підрозділів? Подробиці - моторошні. Бо у цих таємних в'язницях - і полонені - як захисники "Азовсталі", - і ті військові, кого захопили на полі бою, і пересічні українці, жителі окупованих територій, який "взяли" на блокпостах чи просто на вулиці - запідозривши у зв'язках в Україною. А потім…

Натаніель Реймонд, керівник Йєльської гуманітарної дослідницької лабораторії:

Для деяких людей це може зайняти кілька годин. Стоять у черзі, стають на облік, отримують картку, де написано, що вони мають право вільного пересування по області, і вони йдуть. Для інших це може бути питанням днів або тижнів. Їх затримують, проводять допити… А потім тих, кого не звільняють після цих допитів (а в багатьох випадках це чоловіки призовного віку) відправляють до слідчого ізолятора. І там вже тримати можуть безстроково.

Є достовірні підтвердження, що в деяких із цих закладів застосовуються тортури. Є достовірні звинувачення у жорстокому, нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженні. Умови у в багатьох із цих закладів - перенаселеність, відсутність їжі та води та антисанітарія.

Ми маємо достовірні підтвердження того, що розлучають родини й у багатьох випадках люди утримуються без зв'язку з іншими членами сім'ї. І тому хочу підкреслити - це терміново, щоб міжнародні спостерігачі проникли на ці об'єкти та мали можливість на місці все перевірити та задокументувати.

На моє запитання - чи мають експерти докази та свідчення щодо іншого злочину (а Україна неодноразово заявляла, що з її території вивозять до росії дітей), - дослідники кажуть - не все можуть розголошувати, бо люди (які є свідками у розслідуванні) ділилися із ними переважно конфіденційно. Але фактично - так, ці факти мають підтвердження. Більше того - кажуть, це не випадковість, а спеціальний план, який координують із москви.

Емма Гіліган, професор університету Індіани:

Ми дійсно маємо інформацію, що чиновники з адміністрації президента росії контролюють і координують ці фільтраційні операції. Ми також знаємо, що росія використовує сучасні технології для полегшення процесів фільтрації, зокрема для збору даних про громадян України.

І на сьогодні ми маємо докази того, що російські війська допитували, затримували та примусово депортували сотні тисяч українських громадян. І - до вашого запитання - очевидно, що серед них були діти. Яких забирали з домівок і відправляли у віддалені місця на сході. Ми продовжуємо стежити, наскільки це можливо, за цифрами, хто ці люди, і ми продовжуємо аналізувати докази, оскільки у нас є доступ до них.

Всі ці факти дослідники, які працюють під егідою Держдепу, не просто аналізують та оприлюднюють. Вони мають стати й доказовою базою під час майбутніх судових процесів. Тому всі експерти, із якими ми говоримо - і професор Гіліган, і Натаніель Реймонд - співпрацюють ще з офісом глобальної кримінальної юстиції, що є у Держдепартаменті. Їхнє завдання - і допомагати українській генеральній прокуратурі. І бути готовими до масштабного міжнародного кримінального розслідування - якщо, або коли воно розпочнеться.

Метью Стайнхелфер, заступник помічника держсекретаря США:

Ми неймовірно стурбовані діями росії в Україні. За даними ООН, майже сім мільйонів українців стали біженцями, знаходяться в більш ніж сорока країнах світу, переважно у Європі. А ще шість із половиною мільйонів українців були переміщеними особами.

Отже, це трохи більше третини населення, яке не може повернутися додому. За даними ООН, близько половини населення України - більше 17 мільйонів людей - потребують життєво необхідної гуманітарної допомоги. Ці цифри показують вплив невиправданої війни, яку росія розв'язала в Україні. Ну а на додачу до цього всього - ще і величезна кількість (і їх все більше) звітів і доказів щодо проведення так званої "фільтрації".

І це глибоко хвилює усіх - по обидва боки Атлантики. І саме робота преси зараз життєво необхідна - щоб, як заявив державний секретар Блінкен, пролити світло на воєнні злочини та інші звірства, що кояться в Україні.