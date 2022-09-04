На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам росіян. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" в Facebook.

Знищено 138 окупантів.

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять:

9 танків,

гаубиця "Мста-Б",

реактивна система залпового вогню "Ураган",

пускова установка С-300,

гармата-гаубиця 152 калібру,

18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі та уражено поромну переправу поблизу Берислава.

У Чорному морі відбувається шторм, тому кораблі і катери ворожого флоту продовжують ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак два надводних носії "Калібрів" тримають напоготові 16 високоточних снарядів.