На півдні ЗСУ знищили багато техніки і майже 140 окупантів [ Редагувати ]
На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки, опорним і командним пунктам росіян. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" в Facebook.
Знищено 138 окупантів.
Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога становлять:
- 9 танків,
- гаубиця "Мста-Б",
- реактивна система залпового вогню "Ураган",
- пускова установка С-300,
- гармата-гаубиця 152 калібру,
- 18 одиниць автомобільної бронетехніки.
Також знищено склад боєприпасів у Баштанському районі та уражено поромну переправу поблизу Берислава.
У Чорному морі відбувається шторм, тому кораблі і катери ворожого флоту продовжують ховатися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Однак два надводних носії "Калібрів" тримають напоготові 16 високоточних снарядів.
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