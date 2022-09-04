Заступниця командира бригади: наскільки вдало жінка керує чоловіками на війні? [ Редагувати ]
Вона єдина у Збройних Силах України жінка - заступниця командира бригади. Лариса Якобчук з Одещини відповідає за моральну підтримку бійців 126-ї бригади тероборони.
Про довгу військову кар'єру пані Лариси та про те, завдяки яким якостям вдається тримати високий бойовий дух бійців - розкаже мій колега Андрій Анастасов.
Вона вміє і з автомата стріляти, і новим знанням навчати, і узами шлюбу може з'єднати. Навіть на передовій.
Слава вічному коханню навіть в умовах збройної агресії!
Це Лариса Якобчук: єдина на сьогодні жінка - заступниця командира бригади у Збройних Силах України, позивний - "Чайка". За плечима - тридцять років у війську. Починала звичайним солдатом, викладала у Військовій Академії в Одесі. Зараз - підполковник, а з перших днів повномасштабного вторгнення - призначена на високу посаду заступника командира бригади.
Лариса Якобчук, заступниця командира 126 окремої бригади ТрО:
Зрозуміло, що це було несподівано і навіть деякі побоювання: в чоловічому колективі очолити це все: а чи справлюся я? Ну, розумієте: жінці завжди важко себе налаштувати на те, щоб поважали, враховували як лідера, як людину, до якої треба прислуховуватись, виконувати накази, розпорядження - адже всі в мене в підпорядкуванні - це чоловіки!
Тепер у складі 126 окремої бригади Тероборони пані Лариса відповідає за морально-психологічний стан бійців усіх підрозділів. Каже: її фішка - індивідуальний підхід, метод спостереження та бойовий досвід: адже подібні завдання вже виконувала у зоні АТО та ООС. Головні обов'язки - вирішення як психологічних, так і життєвих проблем бійців.
Лариса Якобчук, заступниця командира 126 окремої бригади ТрО:
Адже дуже багато людей, які прийшла до лав Збройних Сил України, а там залишилися невирішені соціальні проблеми з дітьми, з дружинами навіть з кредитами - надаємо кваліфіковану допомогу, завдяки нашим юристам бригади й також навчаємо методам психологічної підготовки!
От і сьогодні - спілкуючись з бійцями під час навчань - пані Лариса помічає щось не те: один із хлопців занадто зосереджений. Треба негайно виправити!
І питаю: чого він таки сумний? А він каже, що по життю такий - дуже серйозний. Дякую, що ви в строю Сто двадцять шостої - о: навіть може посміхатися, бачите?
І тероборонівці обожнюють Ларису Олександрівну. Позитивна, досвідчена, вмотивована - кажуть вона просто заряджає своєю енергією.
Позивний "Монах", речник 126 окремої бригади ТрО:
Головна її риса - вона дуже відповідальна, бо ніч, день, будь-яка погода, все одно: по телефону персонально - вона робить все для бійців, вмотивує, вислухає.
Позивний "Вуйко", військовослужбовець 126 окремої бригади ТрО:
Може, це неправильно звучить, але жінки на війні - це трохи аномалія, але ті жінки, які у нас, вони на своєму місці та виконують цю роботу на рівні з чоловіками, а буває часто навіть набагато краще.
Високою посадою заступниці командира бригади жінка пишається, але доволі скромно, не випинаючи. А секрет свого успіху пояснює власним життєвим досвітом та підтримкою побратимів.
Лариса Якобчук, заступниця командира 126 окремої бригади ТрО:
Сьогодні в лавах бригади Територіальної оборони я бачу людей, які прийшли хтось по мобілізації, хтось добровільно, але всі вони сьогодні відчувають натхнення, відчувають мотивацію, тому сьогодні не залишається жодного сумніву про те, що з нами Бог, перемога за нами - і нас чекає ще відпустка у нашому українському Криму!
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