Медики закликають не затягувати й не тримати в собі переживання

Чи можливо звикнути до війни? Психологи та психіатри кажуть - ні. Але навчитися абстрагуватися і поратися з негативними емоціями та страхами можна. У Києві стартував соціальний проект "Психічне здоров'я нації".

Куди можуть звертатися по допомогу українці ? І як розпізнати в себе розлади? З'ясувала Олена Логінова.

Апокаліпсис... справжнє пекло. Всюди руїни та згарище... Це кадри Маріуполя - місто майже повністю знищене ворогом.

Нещадні обстріли російськими військами... руйнування... окупація.

Це не мине безслідно. Наслідки війни росії в Україні відчує рано чи пізно кожен українець.

Марія, переселенка:

Не понятно как дальше жить и какой дальше должен быть путь.

Яким має бути шлях і як вийти із тривожних станів в які нас ввела війна? Це база Маріупольського державного університету в Києві. Тут розташований гуманітарний штаб, де переселенцям допомагають речами та харчами. А тепер запустили соціальний проєкт "Психічне здоров'я нації". Допомагатимуть людям, які пережили жахіття війни відновити емоційний стан і адаптуватися до нових умов життя. І ось вже перші відвідувачі. Пані Марія разом з трьома дітьми переїхала до Києва. Каже, війну важко переживають.

Марія, переселенка з Маріуполя:

Средний ребенок - он не признает реальность и действительность. Он не хочет ходить в эту школу, он не хочет ходить к этим учителям, он прячется под одеяло. Он говорит я хочу к своей учительнице. У нас прямо истерики. Я хочу на свои занятия по гимнастике. Это серьезная получается проблема, все через силу я его заставляю, у нас вечные конфликты.

Про всі ці проблеми жінка розповідає Антону Куліковичу, лікарю-психіатру з багаторічним досвідом. Саме він працюватиме з переселенцями.

Антон Кулікович, лікар-психіатр:

Война дезадаптирует людей, потому что у людей есть привычки, люди живут привычками. И эти привычки все были разрушены до основания.

Тут для всіх бажаючих проводитимуть прийом безкоштовно. Спочатку - діагностуватимуть психічний стан людини, а потім назначатимуть подальшу терапію. Головна задача - системне і якісне лікування, кажуть організатори.

Владлен Неклюдов, почесний президент Благодійного фонду:

Ті люди, які були в окупації, вони бачили такі жахи, вони бачили трупи, постійні звірства окупантів і тому їм безумовно потрібна допомога - це буде системне лікування. Я хочу ще раз підкреслити на першому етапі - це буде діагностування стану пацієнта, а потім вже буде лікування. Це системний підхід і системна допомога.

Микола Трофименко, ректор "Маріупольського державного університету":

Вони потребують професійної допомоги тому, що посттравматичний синдром - це надзвичайно складне захворювання, з яким треба працювати, особливо дітям.

Війна наче хвороба, яка відбивається на душевному стані людей. Порушення сну, апетиту, тривожність, подавленість. А ще страх, ненависть і жагуче бажання помсти. Все це симптоми. Які викликають переживання і постійну емоційну напругу.

Антон Кулікович, лікар-психіатр:

Главная проблема людей во время войны - это симптом слабости, чувство слабости. У меня слабость, поэтому я постоянно в гневе. У меня есть слабость, поэтому я постоянно в раздаражении. Вместе с тем у людей нарушение сна и привычка скроллить ленту новостей в чувстве постоянной тревоги, в итоге эта тревага становится образом жизни человека.

І в тій чи іншій мірі, ці симптоми переживають люди різного віку. Тетяна - студентка, яка переїхала з Маріуполя. Розповідає, що її турбує відчуття самотності та брак підтримки рідних та друзів.

Тетяна, переселенка з Маріуполя:

Мне не хватает поддержки от своих близких людей, которой мне бы хотелось - мы стали общаться меньше, как минимум потому что все разбросаны везде по странам, просто по стране разбросаны - я чувствую, что возможно я одна, во всех ситуациях, чтобы мне не нужно было решить, я сама.

Хтось звертається за порадою - як віднайти душевну стабільність і повернутися до нормального життя.

Марія, переселенка з Маріуполя:

В плане улучшения психологического комфорта. Возможно, чтобы принять все, что произошло, замещать какие-то эмоции, чтоб они с негатива сместились... Чтобы мы поняли, что это наш опыт.

Якраз навчити людину адаптуватися до нових реалій. Відчути в собі силу жити здоровим повноцінним життям, бути корисним і знайти своє місце зараз під час війни - основна задача терапії, каже лікар Антон Кулікович.

Антон Кулікович, лікар-психіатр:

Правильная адаптация - это и есть ощущение силы, это не некая мифическая, эзотерическая сила, это конкретное ощущение собственной силы - психической, которую ты можешь применять для реализации себя в любой сфере деятельности.

Проблема в тому, що люди часто бояться чи соромляться звертатися по психологічну допомогу. Медики закликають не затягувати й не тримати в собі переживання, бо вони як правило не зникають, а лише прогресуть.