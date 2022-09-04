Карта бойових дій в Україні на 4 вересня: яка ситуація на фронті [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сьогодні, 4 вересня, російські окупанти здійснили кілька спроб штурмів, але ЗСУ не дали їм просунутися.
Про це повідомляє Liveuamap.
росіяни намагалися проводити штурми в декількох районах Донецької області. Спроби просування окупантів були зафіксовані біля Богородичного, Пасіки, Долини, Бахмута, Первомайського та Пісків. Українські військові відбили всі наступи росіян.
В цей же час, згідно з даними карти Liveuamap, Збройним силам України вдалося звільнити село Озерне (Донецька область).
Також ворожі війська провели ряд обстрілів населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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