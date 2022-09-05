ЗСУ знищили пункт управління, багато живої сили й техніки окупантів [ Редагувати ]
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Українські військові протягом 4 вересня неодноразово потужно били по окупантах на півдні. Внаслідок дій ЗСУ було вражено пункт управління, а також знищено багато живої сили та техніки ворога.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Військові зазначили, що наша авіація завдала 21 удар по позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах росіян.
"Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем", - вказали в ОК "Південь".
Так, протягом бойового дня окупанти втратили:
- 104 солдатів;
- 6 танків;
- 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;
- 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";
- безпілотний розвідник "Елерон-10".
ЗСУ також знищили склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки та понтонну переправу поблизу села Львове,
Окрім цього, українські воїни вразили:
- пункт управління 35 армії в Каховському районі.
- два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно.
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