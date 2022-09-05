Смог у столиці: Київ став містом з найбруднішим повітрям у світі [ Редагувати ]
У понеділок, 5 вересня, Київ став містом з найбруднішим повітрям у світі, зайнявши перше місце у світовому рейтингу забрудненості повітря.
На другому місці стоїть Богота (Колумбія), а на третьому Джакарата (Індонезія).
Подробиці:
- Причина - палаючі торфяники на півночі Київської області. У столиці утворився смог, а через нього нестерпний запах гару.
- Небезпечне перевищення норми спостерігається по всьому Києву.
- С ситуація з кожною годиною тільки погіршується.
- Концентрація PM2.5 в стороні столиці зараз в 25.2 разів вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря.
Смог у Києві триватиме до середи, 7 вересня. Зараз пожежники роблять все можливе для гасіння торфовищ.
Намагайтеся в ці дні не виходити на вулицю і закривайте щільно вікна.
За рейтингом сайту IQAir, містами з найчистішим повітрям виявилися - Сіетл (США, Пномпень (Камбоджа), Шанхай (Китай), Брюссель (Бельгія).
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