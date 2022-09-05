7 липня 2022 року Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Він перебував на посаді прем'єр-міністра Великої Британії трохи більше, як три роки. А свій останній виступ на щотижневих "запитаннях прем'єр-міністру" у Палаті громад Борис Джонсон завершив словами "hasta la vista, baby", прозоро натякаючи на свої плани як політика.

Саме сьогодні мають оголосити, хто посяде місце великого друга України. Мій колега Юрій Куций нагадає, чим запам'ятався "Джонсонюк" українцям, та чому його підтримка стала однією з найбільш значущих під час війни з росією?

Євроскептик, русофіл, ловелас, Друг України. Саме такими словами розпочинали новини, в яких фігурував Алекса́ндер Бо́рис де Пфе́ффель Джо́нсон.

Добрий день, еврібаді.

Британський політик завжди підтримував Україну, засуджував анексію Криму і критикував політику путіна, а після початку повномасштабного вторгнення росії одним із перших підтримав нашу державу.

Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії:

Я аж ніяк не налаштований проти росії, але я думаю, що ми всі маємо розуміти те, що робить володимир путін, керуючи росією на даний момент, є абсолютно катастрофічним, його вторгнення в Україну є нелюдським і варварським.

Перший візит Бориса Джонсона у воєнний Київ на початку квітня був неочікуваним. Про нього не повідомляла ні українська, ні британська сторони. Фотографії та відео були оприлюднені постфактум. Попри небезпеку, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії пройшовся вулицями столиці. І цим завоював симпатії українців.

Я такий радий Борис, це капєц який я радий. Скажіть що ми будемо вдячні до кінця свого життя. - Дякую.

Ви нам дуже потрібні, всі це знають. - Для нас велика честь підтримувати Україну. Ми будемо допомагати українському народові стільки, скільки це потрібно.

В Україні цінують таку вірну підтримку. Після візиту Джонсона президент України Володимир Зеленський заявив:

Володимир Зеленський, президент України:

Його візит у нашу державу демонструє максимально наочно: для свободи - немає перешкод. Для лідерства - немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини, чи підтримувати Україну.

Одна з київських кав'ярень вирішила по-своєму віддячити Борису, створивши на його честь тістечко. Хаотичну фірмову зачіску тепер уже колишнього прем'єр-міністра Британії кондитери виготовили з білого крему та кульки пломбіру. Скуштувати "Джонсонюка", приїздять сюди з усіх куточків столиці.

Від початку повномасштабного вторгнення російської армії Борис Джонсон був в Україні вже тричі. Зокрема, і на День Незалежності, що дуже символічно. І кожен візит впливового британця - це потужний сигнал для нашого ворога, що українці не самі. Навіть після оголошення про відставку Борис Джонсон пообіцяв підтримку Україні й надалі.