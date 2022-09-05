Зеленський відреагував на перемогу Трасс [ Редагувати ]
Київ і Лондон спільно зможуть зробити дуже багато для захисту наших народів і провалу всіх деструктивних зусиль росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом Джонсоном в його новому статусі і не менше чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс", - зазначив Зеленський.
За його словами, Україна добре знає, що вона завжди була на світлій стороні європейської політики.
"Я вірю, що ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і провалу всіх деструктивних зусиль Росії. Головне - зберігати нашу єдність", - додав президент України.
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