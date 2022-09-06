Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 6 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляється у Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.
Над містом піднімається стовп чорного диму.
Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося в укриттях.
Куди саме потрапила ракета, не повідомляється. Також поки невідомо, чи є постраждалі.
Місцеві Telegram-канали публікую фото з місця "прильоту". В районі ракетного удару піднімається стовп чорного диму.
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