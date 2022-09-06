Окупанти вранці випустили 6 ракет: ЗСУ збили 5 із них [ Редагувати ]
У вівторок, 6 вересня, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про те, що українські військові вранці збили 5 із 6 ракет, якими окупанти атакували країну. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Також ЗСУ приземлили черговий ворожий вертоліт Ка-52.
Сьогодні ранок починається з добрих новин, зенітними ракетними військами Повітряних сил збито вертоліт Ка-52 окупантів, а також маємо ще один гарний результат - це збиття 5 із 6 ракет Х-101, які окупанти випустили сьогодні зранку (коли лунала повітряна тривога по країні) з літаків Ту-95 з півночі Каспійського моря.
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