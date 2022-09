Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс сформувала новий уряд країни. Зокрема, стало відомо, хто стане очільниками Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ.

Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу прем'єр-міністра Британії у Twitter.

Так, на посаду голови Міноборони був повторно призначений Бен Воллес. Зазначимо, що це відомство відповідає за питання військової допомоги для України.

Міністром закордонних справ було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше був очільником Міністерства освіти Британії. Додамо, що МЗС опікується питаннями санкційної політики.

