Стало відомо, хто займе важливі для України посади в уряді Трасс [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс сформувала новий уряд країни. Зокрема, стало відомо, хто стане очільниками Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ.
Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу прем'єр-міністра Британії у Twitter.
Так, на посаду голови Міноборони був повторно призначений Бен Воллес. Зазначимо, що це відомство відповідає за питання військової допомоги для України.
Міністром закордонних справ було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше був очільником Міністерства освіти Британії. Додамо, що МЗС опікується питаннями санкційної політики.
The Rt Hon Ben Wallace MP @BWallaceMP has been re-appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ.#Reshuffle pic.twitter.com/g7dOlzQyPT— UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022
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