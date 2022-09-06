Навколо ЗАЕС терміново необхідна зона ядерної безпеки - Гроссі [ Редагувати ]
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Навколо Запорізької АЕС необхідно терміново створити зону ядерної безпеки. Вона не ідентична демілітаризації.
Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає CNN.
"Те, про що ми тут говоримо, це негайне створення охоронної зони ядерної безпеки - що означає щось... можливо, більш скромне, ніж повна демілітаризація району, але надзвичайно ефективне в плані отримання зобов'язань з усіх боків уникати будь-яких прицільних обстрілів станції, будь-яких обстрілів станції, будь-якого використання будь-яких засобів і калібрів артилерії в напрямку станції", - підкреслив Гроссі.
За його словами, така міра входить в мандат МАГАТЕ щодо захисту безпеки станції і працівників, що знаходяться там, і вона може стати "одним з кроків" до повної демілітаризації території ЗАЕС.
"В даний момент, що терміново необхідно, зараз, сьогодні, - це домовленість про створення захисту... щита по периметру об'єкта. Це не є неможливим. Зовсім ні", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.
При цьому постійний представник росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради безпеки заявив, що його країна "не вважає пропозицію щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС серйозною".
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