Благодійники Києва оновили реанімаційне відділення Інституту педіатрії, акушерства та гінекології [ Редагувати ]
Велика реконструкція для маленьких пацієнтів. У Києві благодійники дізналися, що умови в реанімаційному відділенні Інституту педіатрії, акушерства та гінекології - не з найкращих. Тож вирішили допомогти медикам з купівлею сучасного обладнання та оновленням приміщень. Тепер відділення нічим не відрізняється від найкращих світових аналогів. Як пацієнти та лікарі освоюються в нових умовах - побачимо в сюжеті.
Нова мед-техніка, сучасний дизайнерський ремонт. Про такі умови у відділенні реанімації фахівці київського Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ще донедавна могли хіба що мріяти.
Оксана Гладишко, завідувачка відділення реанімації Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України:
Відділення відкрилося в 74-му році. В 74-му році не було такої апаратури. Тут максимум на всю палату у нас було десять розеток, тому це були переноски, чого не можна робити - це заборонено. Але виходу в нас не було.
Капітальних ремонтів тут не проводили десятиліттями, кажуть медики.
Оксана Гладишко, завідувачка відділення реанімації Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України:
Підлогу надо було бачити. Дуже важко про це сказати. На підлозі була плитка теж 74-го року - вже скільки років, вона просто почала відпадати. Це великі квадрати, це цемент, який… Ну ви розумієте, що таке пил цементний.
І це при тому, що заклад щороку допомагає тисячам новонароджених дітей із патологіями внутрішніх органів. Маленьких пацієнтів лікарі приймають із різних куточків України.
Олексій Слєпов, доктор медичних наук, заслужений лікар України:
Починаючи від пухлин голови і шиї, і різних - грудної клітки, кінцівок, від трахеї, легень, діафрагми, кішківника, печінки. Це єдина установа, де надається комплексна єдина допомога і матері, і дитині в одному закладі.
Про відсутність нормальних умов роботи у відділенні Інституту дізналися благодійники. Навіть повномасштабна війна не завадила їм реанімувати реанімацію.
Ірина Темерко, директорка благодійного фонду:
Ми знаємо, що саме в таких Інститутах - це як остання інстанція для родини. Тобто, коли в місцевих лікарнях не можуть родині допомогти і не можуть врятувати, то надалі її відправляють в високоспеціалізований заклад і ми знали, що тут вирішується життя.
Юрій Антипкін, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України:
Пані Ірина прийшла, запропонувала нам - що в першу чергу потрібна. Ми звісно сказали, що оскільки дитяча реанімація - це серце педіатричної клініки, тобто почнемо з самого серця.
Ремонт у відділенні коштував 20 мільйонів гривень. Окрім нових інтер'єрів і техніки, тут з'явився резервний генератор, щоб убезпечити відділення - а відтак і маленьких пацієнтів - від збоїв у подачі електрики.
Оксана Гладишко, завідувачка відділення реанімації Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України:
Стан дітей такий, що якщо щось відключається, то це дуже критично і можуть бути різні ситуації. Тому нам важливо було, щоб нам зробили таку установку, яка б тримала цей батарейний заряд. Коли відключається світло, вона десь мінімум 30 хвилин тримає - немає перебоїв.
Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук:
Хочу подякувати, поклонитися фонду, який допомагає і просто потішитися за тих дітей, які будуть тут одужувати і потім будувати нашу Україну.
Після ремонту в оновленому відділенні медики зможуть прийняти та врятувати ще більше маленьких українців.
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