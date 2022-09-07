Після ремонту в оновленому відділенні медики зможуть прийняти та врятувати ще більше маленьких українців.

Велика реконструкція для маленьких пацієнтів. У Києві благодійники дізналися, що умови в реанімаційному відділенні Інституту педіатрії, акушерства та гінекології - не з найкращих. Тож вирішили допомогти медикам з купівлею сучасного обладнання та оновленням приміщень. Тепер відділення нічим не відрізняється від найкращих світових аналогів. Як пацієнти та лікарі освоюються в нових умовах - побачимо в сюжеті.

Нова мед-техніка, сучасний дизайнерський ремонт. Про такі умови у відділенні реанімації фахівці київського Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ще донедавна могли хіба що мріяти.

Оксана Гладишко, завідувачка відділення реанімації Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України:

Відділення відкрилося в 74-му році. В 74-му році не було такої апаратури. Тут максимум на всю палату у нас було десять розеток, тому це були переноски, чого не можна робити - це заборонено. Але виходу в нас не було.

Капітальних ремонтів тут не проводили десятиліттями, кажуть медики.

Оксана Гладишко, завідувачка відділення реанімації Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України:

Підлогу надо було бачити. Дуже важко про це сказати. На підлозі була плитка теж 74-го року - вже скільки років, вона просто почала відпадати. Це великі квадрати, це цемент, який… Ну ви розумієте, що таке пил цементний.

І це при тому, що заклад щороку допомагає тисячам новонароджених дітей із патологіями внутрішніх органів. Маленьких пацієнтів лікарі приймають із різних куточків України.

Олексій Слєпов, доктор медичних наук, заслужений лікар України:

Починаючи від пухлин голови і шиї, і різних - грудної клітки, кінцівок, від трахеї, легень, діафрагми, кішківника, печінки. Це єдина установа, де надається комплексна єдина допомога і матері, і дитині в одному закладі.

Про відсутність нормальних умов роботи у відділенні Інституту дізналися благодійники. Навіть повномасштабна війна не завадила їм реанімувати реанімацію.

Ірина Темерко, директорка благодійного фонду:

Ми знаємо, що саме в таких Інститутах - це як остання інстанція для родини. Тобто, коли в місцевих лікарнях не можуть родині допомогти і не можуть врятувати, то надалі її відправляють в високоспеціалізований заклад і ми знали, що тут вирішується життя.

Юрій Антипкін, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України:

Пані Ірина прийшла, запропонувала нам - що в першу чергу потрібна. Ми звісно сказали, що оскільки дитяча реанімація - це серце педіатричної клініки, тобто почнемо з самого серця.

Ремонт у відділенні коштував 20 мільйонів гривень. Окрім нових інтер'єрів і техніки, тут з'явився резервний генератор, щоб убезпечити відділення - а відтак і маленьких пацієнтів - від збоїв у подачі електрики.

Оксана Гладишко, завідувачка відділення реанімації Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України:

Стан дітей такий, що якщо щось відключається, то це дуже критично і можуть бути різні ситуації. Тому нам важливо було, щоб нам зробили таку установку, яка б тримала цей батарейний заряд. Коли відключається світло, вона десь мінімум 30 хвилин тримає - немає перебоїв.

Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук:

Хочу подякувати, поклонитися фонду, який допомагає і просто потішитися за тих дітей, які будуть тут одужувати і потім будувати нашу Україну.

Після ремонту в оновленому відділенні медики зможуть прийняти та врятувати ще більше маленьких українців.