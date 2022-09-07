Військовий облік для жінок відтермінували на рік [ Редагувати ]
Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок на військових облік до 1 жовтня 2023 року. Відповідний указ підписав глава відомства Олексій Резніков.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганну Маляр в Telegram.
Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.
Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков.
При цьому вона нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.
Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання.
Тож Міноборони, як зазначила заступниця Резнікова, в межах повноважень може лише відтермінувати строки.
Тож, ще на рік - до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним.
За її словами, робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується, але після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.
Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проект Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу.
Вона додала і заяву Генштабу, який запевнив, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.
по темі
Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив про те, що скорочення постачання російського газу до Європи є етапом гібридної війни
Голова кремля володимир путін сказав, що росія може припинити постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу
Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила про те, що захоплений Крим буде деокупований
Українські військові почали бої на заході від Балаклії
Верховна Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України