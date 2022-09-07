У Львові можуть повернути масковий режим. У місті - майже тисяча хворих на коронавірус. Лікарі констатують: нова хвиля ковіду прийшла. Зараз у лікарнях понад дві сотні пацієнтів. Та більшість із тих, хто отримав позитивний тест ПЛР - хворіють легко, тому лікуються вдома. Втім, медики прогнозують: вірус ширитиметься, а захворюваність зростатиме. Детальніше про ситуацію розкаже Христина Гашенко.

Дві тисячі - саме таку кількість ПЛР-тестів зробили за минулий тиждень на Львівщині. І половина з них - позитивні. Загалом по лікарнях регіону налічується вже понад 2 сотні госпіталізованих.

Ярослава Біляч, пацієнтка лікарні:

Перший раз я хворіла 27 вересня. У мене була дуже тяжка форма ковіду, то Дельта.

Після того, як перехворіла вперше, жінка не вакцинувалася. Де могла заразитися цього разу - навіть не знає.

Ярослава Біляч, пацієнтка лікарні:

Почалося із температури. Ніби знаєте така легка застуда. Я все боюся, щоб не було важкого, але сімейний лікар і всі лікарі кажуть, що то не є тяжка форма.

За минулу добу до лікарні госпіталізували майже 20 пацієнтів. Більшість із них - не вакциновані.

Зоряна Романишин, лікар-терапевт:

Їхній стан можна розцінювати як середньої важкості і близький до важкого. Пацієнтів, які перебувають на ШВЛчи потребують підтримки кисню, на даний час у віділенні немає. В середньому пацієнти є вік від 40 років і до 78 років.

А це одна із львівських поліклінік. Тут знову вимагають одягнути медичну маску та перевіряють температуру у відвідувачів.

Суворий масковий режим, бо щодня у поліклініку звертається чимало хворих ковідом.

Ольга Ліщенко, лікар-терапевт:

Симптоматика різноманітна, починаючи від закладеності в носі, болі в горлі, кашель сухий або продуктивний, підвищення температури, біль голови, слабість ломота в мʼязах. Також можуть бути такі типові симптоми як нудота, біль у животі.

Легкі симптоми дозволяють вісімдесяти відсоткам хворих лікуватися вдома. Зазвичай не довше тижня, каже медик.

Ольга Ліщенко, лікар-терапевт:

Все-таки в порівннянні з минулим роком захворюваність перебігає легше, без ускладнень.

В області наразі фіксують звичні штами ковіду.

Наталія Іванченко, генеральний директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Ну, оскільки у Європі почало збільшуватись захворювання на ковід 19, то в продовж останніх 7 тижнів, то ми бачимо приріст числа на ковід 19. Зрозуміло, що і погіршення погодніх умов і створення ораганізованих колективів сприяють тому, що вірус передається від людини до людини.

Тому кількість хворих на Львівщині зростатиме і надалі, прогнозують медики. Аби легше перенести вірус вони рекомендують вакцинуватись і не забувати про масковий режим.

Зоряна Романишин, лікар-терапевт:

Пандемія за роки війни і повномаштабного вторгення багато чого переоцінилося в кожного в голові і в дитини і в дорослого, хочеться, щоб усе було спокійно. Щоб ми жили в мирі в здоровʼї, в щасті і без такого поганого сусіда з боку.

На Львівщині знаходиться одне із найбільших ковідних відділень на заході України. Тут одночасно можуть розмістити понад сімсот хворих. Медики запевняють, у випадку спалаху пандемії, готові приймати як місцевих, так і жителів інших регіонів країни.