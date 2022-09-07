Газовий шантаж путіна: МЗС назвало справжню причину [ Редагувати ]
Спікер МЗС Олег Ніколенко заявив про те, що скорочення постачання російського газу до Європи є етапом гібридної війни, який запланував путін. Про це він повідомив в Twitter.
За його словами, ніякої прив'язки до санкцій в цьому немає.
Російська пропаганда йде повним ходом, погрожуючи Європі морозною зимою. Путін переходить до наступного етапу гібридної війни: підриває стабільність європейських домогосподарств. Не вводьте себе в оману, скорочення постачання газу росією не мають нічого спільного з санкціями. Це заздалегідь сплановано.
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