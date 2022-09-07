В ідеалі - варто встановити на радіаторах прилади обліку та терморегулятори.

Україна - на порозі опалювального сезону, який може стати справжнім випробуванням для держави. Розпочнеться він, коли температура повітря надворі впаде нижче 8 градусів тепла, повідомляє Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону. Коли централізовано увімкнути батареї - будуть вирішувати органи місцевого самоврядування.

Важливо, що взимку у квартирах українців повинно бути не менше 18 градусів. Нині у регіонах фахівці перевіряють котельні, будинки і теплові мережі. Також комунальники дають поради населенню - як заощадити тепло. Про досвід Одещини - як там готуються до холодів - дивіться наступний матеріал.

У котельні, де Володимир працює ізолювальником, - гаряча пора! Перевірка обладнання триває вже кілька тижнів. Сьогодні на черзі - ревізія засувок: треба замінити сальникове набивання.

Володимир Кузнєцов, ізолювальник:

Главное, чтоб ничего не подтекало, людям тепло было, ну, и чтоб никто не жаловался, что холодно.

Працівники кажуть: зробили вже дуже багато - і, в принципі, котельня готова до запуску. Взагалі, це звичайна планова профілактика - такі роботи зараз тривають по всій країні.

Дмитро Сокол, слюсар:

И замена трубопроводов была частично, и замена арматуры, задвижек, вентилей была. Насосное оборудование: осмотр, замена масла - всего по чуть-чуть собирается.

Ця котельня забезпечуватиме теплом невелике містечко на Одещині. І поки працівники готують агрегати - кипить робота і в будинках. Наталя - голова ОСББ - показує як замінюються вікна, двері. Та навіть утепляються фасади.

Ну, это утепление нашего цоколя. Здесь мы с вами видим - здесь находится мин-вата, её толщина - сто миллиметров, а тут уже внизу находится пенополистирол, толщина которого тоже - сто миллиметров.

Водночас - людям роз'яснюють як заощадити. В ідеалі - варто встановити на радіаторах прилади обліку та терморегулятори.

Якщо споживач бажає меншу температуру, він просто терморегулятор собі прикручує, або на випадок якщо він, наприклад, поїхав на дачу або до родичів - і просто не платить в цей час за тепло.

Якщо ж немає такої можливості, то варто встановити позаду радіаторів теплові екрани - зі звичайної фольги.

Наталія Баскіна, заступниця начальника відділу ЖКГ та енергозбереження міськради:

Тобто поставити якусь фанеру, на неї просто накласти фольгу - і поставити позаду батареї. Завдяки цьому буде вся теплова енергія потрапляти саме в приміщення. Також бажано, якщо в вас старі дерев'яні вікна, взяти поролонові звичайні стрічки та закрити всі щілини. Це теж стосується і вхідних дверей.

Увесь цей комплекс заходів - впевнені у громаді - дадуть змогу нормально пройти опалювальний сезон: при чинному нормативі вісімнадцять-двадцять градусів для житлових кімнат.

Дмитро Любівий, заступник міського голови :

В нас зараз на підписанні знаходиться договір на об'єми поставки газу, з Мін-регіоном він вже погоджений, тож технічно ми підготовлені, а як буде газ і як будуть такі погодні умови, які вже будуть вимагати цього підключення - то ми в нашому місті готові до праці.

Подібна робота триває і в сусідній громаді на Одещині. Проводять гідравлічні випробування теплових мереж, готують елеваторні вузли у будинках, перевіряють котельні. Все треба завершити до першого жовтня.

Наталія Мостовських, директорка Департаменту міського господарства:

Всі інші: і підприємства, і керуючі компанії, і будинки ОСББ, і відомчі будинки, гуртожитки, організації також затвердили свої графіки - ми їх погодили - і всі йдуть відповідно до графіку.

В обласній військовій адміністрації кажуть: наразі на Одещині підготовку до осінньо-зимового періоду виконали більше ніж на дев'яносто відсотків. Пріоритетний напрямок цьогоріч - зменшення використання природного газу.

Антон Шалигайло, директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА:

В області ведеться робота з заміщення використання традиційного палива на альтернативні джерела, в області в наявності вже сто двадцять шість котелень, які використовують в якості палива брикети, пелети - тобто альтернативні якійсь види палива.

Крім того, влада регіону прорахувала ризики, пов'язані з російською агресією. На випадок надзвичайних ситуацій - формується аварійний запас матеріалів та обладнання для їх усунення, а також відпрацьовується алгоритм взаємодії між усіма аварійними службами.