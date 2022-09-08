21 "приліт": окупанти обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: стоп-кадр із відео
У ніч на четвер, 8 вересня, окупанти обстріляли Сумську область. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Facebook.
Був зафіксований 21 "приліт" по Юнаківській громаді.
Вночі, з 1 до 2 години, росіяни били з артилерії по території Юнаківської громади. Всього 21 приліт.
Голова ОВА додав, що в результаті обстрілу постраждалих немає. Інформація про руйнування зараз уточнюється.
по темі
Prev Next
18 серпня 2022 11:46 Окупанти обстріляли Сумську область
Окупанти за добу обстріляв Сумську область майже 150 разів
08 вересня 2022 09:16 Білорусь почала навчання зі "звільнення захоплених територій"
У четвер, 8 вересня, у Білорусі стартували військові навчання щодо "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником"
08 вересня 2022 08:30 ЗСУ знищили понад 100 окупантів на півдні
а добу сили ЗСУ завдали 13 авіаударів по позиціях ворога
08 вересня 2022 08:15 Розмова Макрона і Зеленського 24 лютого: у Франції показали відео
У Франції випустив в ефір документальний фільм "Un président, l'europe et la guerre"