США надали Україні надточні снаряди Excalibur [ Редагувати ]
США відправили Україні свої надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням. Про це повідомляє Bloomberg.
Снаряди здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.
Посилаючись на бюджетний документ видання зазначає, що це перше підтвердження поставок Excalibur в Україну. Раніше американські чиновники ухилялися від питань щодо постачання ЗСУ цих снарядів.
Згідно з бюджетним документом, опублікованим минулого місяця, на закупівлю снарядів Excalibur для України Пентагон має намір витратити 92 мільйони доларів (близько 900 снарядів).
Снаряди з GPS-наведенням вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році в ході ліквідації лідера "Аль-Каїди" Абу Джури і його спільників.
Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубиці. Точність Excalibur дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів і зменшуючи побічний збиток. Снаряди можуть вражати ціль на відстані близько 40,5 кілометрів.
по темі
Українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого
Президент США Джо Байден заявив, що росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму
Громадянин США загинув під час бойових дій в Україні. Про це повідомив журнал Newsweek з посиланням на Держдепартамент США. В американському дипломатичному відомстві не уточнили обставини загибелі та ім'я громадянина США, а також де і коли він загинув, "з поваги до приватного життя"
Речник Білого дому з питань безпеки й оборони Джон Кірбі заявив, що нова зброя для України надходитиме від виробників, а не з армійських запасів США.
Найближчими тижнями адміністрація Білого дому присвоїти назву військовій місії з підтримки України та призначить генерала з навчання та військової підтримки ЗСУ. Це означає, що Сполучені Штати зможуть виділяти довгострокове цільове фінансування Україні, а також спеціальні оплати та нагороди для військовослужбовців, які беруть участь у цій місії