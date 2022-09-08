Знищили багато техніки окупантів: ЗСУ влучно вдарили біля Херсону та на Донбасі [ Редагувати ]
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У середу, 7 вересня, на Донецькому та на Херсонському напрямках морські піхотинці та артилеристи нанесли вогневі удари по позиціях росіян, знищивши багато техніки та живої сили.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
Зокрема, українським артилеристам вдалося знищити:
- 2 танки,
- 1 реактивну систему залпового вогню,
- 5 самохідних гаубиць "Мста-С";
- 2 пускові установки;
- 1 радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-400.
"Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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