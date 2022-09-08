Міністр оборони України Олексій Резнікова та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися на авіабазі Рамштайн. Провели продуктивні переговори.

Про це пише у Twitter-акаунті Резніков.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", - пише Резніков.

Також міністр оборони України оприлюднив фотографію на якій Столтенберг тримає фрагмент російської крилатої ракети "Калібр", яка була націлена на Київ.