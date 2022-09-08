В Пентагоні порахували втрати України у війни з росією [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
За шість місяців повномасштабної війни росії проти України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими.
Про це повідомив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у ході зустрічі міністрів оборони на авіабазі "Рамштайн".
"За ці шість місяців українці вистояли брутальний напад на їхню столицю. Зазнали багато ракетних та артилерійських обстрілів, десятки тисяч втрат серед військових загиблими та пораненими, дуже багато цивільного населення загинуло під час російських атак", - сказав він.
Також Міллі зазначив, що майже 15 млн українців були змушені покинути країну.
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